Свою благодарность Польше за поддержку и ее вклад в финансовую оборону Украины выразил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
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Партнерские отношения и тесное сотрудничество между нашими институтами прошли не только испытание временем, но и войной,
– заявил Шевченко.
Примером такой поддержки является решение Национального банка Польши открыть своп-линию на 1 миллиард долларов.
Во время встречи 11 апреля главы центробанков обсудили сотрудничество, совместные проекты и вызовы, которые встали перед ними из-за войны.
Как работает НБУ во время войны
- Инвестбанков Сергей Фурса заявил, что НБУ является примером качественного прохождения кризиса. Ранее схожее мнение высказывал и нардеп Даниил Гетманцев.
- На время войны НБУ принял решение зафиксировать курс доллара, но продолжает ежедневно устанавливать курс для других валют.
- С начала марта Нацбанку даже удалось увеличить золотовалютные резервы Украины на 2%.
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