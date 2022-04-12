Свою благодарность Польше за поддержку и ее вклад в финансовую оборону Украины выразил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

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Партнерские отношения и тесное сотрудничество между нашими институтами прошли не только испытание временем, но и войной,

– заявил Шевченко.

Примером такой поддержки является решение Национального банка Польши открыть своп-линию на 1 миллиард долларов.

Во время встречи 11 апреля главы центробанков обсудили сотрудничество, совместные проекты и вызовы, которые встали перед ними из-за войны.

Как работает НБУ во время войны

Инвестбанков Сергей Фурса заявил, что НБУ является примером качественного прохождения кризиса. Ранее схожее мнение высказывал и нардеп Даниил Гетманцев.

На время войны НБУ принял решение зафиксировать курс доллара, но продолжает ежедневно устанавливать курс для других валют.

С начала марта Нацбанку даже удалось увеличить золотовалютные резервы Украины на 2%.

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