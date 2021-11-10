Украина погасит задолженность перед пенсионерами оккупированного Донбасса
Источник:Кабинет Министров Украины
Правительство утвердило порядок погашения задолженности по выплате пенсии в оккупированных Донецкой и Луганской областях. Кабмин, таким образом, сформировал механизм выплаты, которого не было раньше.
Выплаты за прошлые периоды тем, кто получает пенсии и ежемесячное пожизненное содержание, будут производиться по отдельной программе. В частности, говорится и о выплатах, начисленных на исполнение решений суда.
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Программа будет предусмотрена в бюджете ПФУ
Эта программа будет предусмотрена специально в бюджете Пенсионного фонда – за счет средств бюджета.
Для реализации этого шага необходимо привлечь 6,1 миллиарда гривен. Если пенсионеры, не взятые на учет и которым были не выплачены пенсии на оккупированных территориях, обратятся в Пенсионный фонд, то эти расходы предусмотрят в следующих бюджетных периодах.
СБУ вернуло в бюджет 10 миллионов гривен – пенсий и выплат
Напомним, что ранее СБУ удалось вернуть в бюджет страны около 10 миллионов гривен. Их в качестве пенсий и соцвыплат выплачивали на оккупированных территориях "мертвым душам". Речь идет о людях, умерших во время пандемии коронавируса.
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Это произошло из-за того, что украинские власти решили продлить автоматически действие банковских карт во время жесткого карантина. Деньги получали родственники умерших, среди которых нередко встречались представители так называемой "власти".