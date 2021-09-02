Украина погасила еврооблигации более чем на 1 миллиард долларов

В Минфине отчитались о погашении третьей серии облигаций внешнего государственного займа. Сумма составила 1 миллиард 308 миллионов 800 тысяч в американской валюте.

Речь идет об ОВГЗ, выпущенных во время реструктуризации в 2015 году. Из 1,3 миллиарда долларов – более 974 миллионов – погашение основной суммы еврооблигаций и более 334 миллионов – процентных платежей по еврооблигациям.

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ОВГЗ выпустили во время реструктуризации в 2015 году

Их срок погашения 2021 – 2027 годы. Минфин погасил ОВГЗ 1 сентября. До конца года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 3,6 миллиарда долларов США.

Что известно о выпуске ОВГЗ

Облигации внешнего государственного займа общей номинальной стоимостью более чем 1 миллиард 409 миллионов долларов осуществили в 2015 – 2016 годах. Процентная ставка – 7,75% в год.

Летом 2021 года Минфин решил уменьшить пиковую нагрузку на госбюджет. Поэтому ведомство выкупило еврооблигации с погашением в 2021 году – на сумму 435 миллионов в американской валюте.

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Объем госдолга уменьшился в 2021 году

Отметим, что ранее глава Счетной палаты Валерий Пацкан рассказал, что каждая восьмая гривна с доходов государственного бюджета была направлена на обслуживание государственного долга.

Общий объем госдолга уменьшился на 38 миллиардов гривен (1,5%) – до 2 триллионов 514 миллиардов гривен за период с января по июнь 2021 года. Этому способствовало укрепление гривны к иностранным валютам.