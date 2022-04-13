Украина подписала соглашение о кредите от Канады на 400 миллионов долларов

Министр финансов Сергей Марченко 13 апреля подписал кредитное соглашение с правительством Канады. Оно предусматривает предоставление Украине ссуды на сумму 500 миллионов канадских долларов (около 400 миллионов долларов США).

Министр объяснил, что сейчас это самый двусторонний межправительственный кредит для Украины за всю историю. Денежные средства предоставляются на льготных условиях со сроком погашения в 10 лет.

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Кредит от Канады Украине

Сергей Марченко подчеркнул, что кредитные средства будут использованы для финансирования приоритетных расходов государства. Министр поблагодарил правительство Канады и лично вице-премьера и министра финансов страны-союзника Христю Фриланд за принятое решение.

Министр Финансов Сергей Марченко подписал кредитное соглашение с правительством Канады / Фото фейсбук Сергея Марченко

Добавим, что Канада в этом бюджетном году уже выделила Украине 145 миллионов канадских долларов на гуманитарную помощь и 35 миллионов на помощь с целью развития предоставления прямой поддержки украинцам, пострадавшим от войны.

К слову, в бюджете на следующий финансовый год (с 1 июля) Оттава объявила, что предложит Киеву новые кредитные ресурсы в размере 1 миллиарда канадских долларов через новый счет для Украины в МВФ и еще 500 миллионов военной помощи в дополнение к уже выделенным 90 миллионам.

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