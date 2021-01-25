Министерство финансов, Международная финансовая корпорация (IFC) и АБ "Укргазбанк" 25 января подписали кредитное соглашение. Оно является шагом в реформировании банковского сектора Украины.

Источник: Офис Президента

Соглашение предусматривает предоставление кредита в размере 30 миллионов евро с возможностью последующей конвертации кредитных средств в уставный капитал банка.

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Кредит предоставят на 5 лет для финансирования проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике.

Реакция украинских политиков на подписание соглашения

► Владимир Зеленский

Во время выступления на церемонии подписания президент Владимир Зеленский заявил, что документ подтверждает эффективность внедренных в Украине реформ в банковской сфере.

По его словам, соглашение свидетельствует, что наше государство является надежным партнером для международных инвесторов и открыто к новым инвестициям в банковском секторе.

Реформа государственного банковского сектора является предпосылкой для укрепления устойчивости финансовой системы Украины. Она будет способствовать достижению европейских стандартов на финансовых рынках и улучшению благосостояния населения,

– подчеркнул президент.

Он отметил, что Украина высоко ценит роль IFC, которая на протяжении многих лет остается надежным партнером и оказывает поддержку во внедрении различных проектов.

► Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что теперь роль государства в банковском секторе будет уменьшаться. Кроме того, рыночные механизмы будут помогать развивать рынок капиталов и финансов в нашем государстве.

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► Кирилл Шевченко

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко назвал подписание такого соглашения настоящей победой всего банковского сектора.

Партнерство государства и Международной финансовой корпорации сможет предоставить клиентам "Укргазбанка" доступ к дешевым ресурсам с рынков международного капитала, повысить надежность и стабильность банка для клиентов,

– пояснил Шевченко.

Заметим, исполнительная вице-президентка IFC Стефани фон Фридебург отметила, что кредит "Укргазбанку" поможет финансировать перспективные предприятия, особенно малого и среднего бизнеса.