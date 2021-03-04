В рейтинге экономических свобод Украина поднялась на 7 позиций. Теперь наше государство расположилось на 127 строчке.

Украина находится в компании африканских стран, речь о Джибути и Мавритании. Об этом свидетельствуют данные Индекса экономической свободы.

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Общий показатель Украины вырос, но...

Общий показатель Украины составляет 56,2 пункта из возможных 100.

Этот результат является самым низким среди 45 стран Европы и ниже среднего показателя как региона, так и мира.

Отмечается, что для дальнейшего улучшения экономической свободы стране следует продолжать улучшать законодательство в отношении инвестиций.

Также обращается внимание на необходимость внедрения судебной реформы, эффективность судебной системы – это один из двух факторов, который в Украине ухудшились в течение 2020 года.

Как рассчитывают Индекс экономической свободы

Индекс экономической свободы рассчитывается по 12 показателям, разбитым на четыре категории:

эффективность права;

регуляторная эффективность;

деятельность власти;

открытость рынков.

Для Украины самым низким являются показатели финансовой свободы (30 баллов), инвестиционной свободы (35 баллов) и судебной эффективности (41,1 балла).

Лучшие же достижения – это налоговое бремя (88,7 балла) и "фискальное здоровье" (87,7 балла).

Обратите внимание! В региональном рейтинге Украина находится на ступеньку ниже Греции (60,9 балла).

Бывший министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета отметил, что в обновленном рейтинге от The Heritage Foundation наше государство осталась не только наименее экономически свободной страной Европы.

Украина – теперь единственная страна Европы, которая не является свободной. То есть украинцам еще нужно бороться за Богом данное право на свободное предпринимательство, инвестиции и коммерцию и защиту своей собственности,

– написал он на своей странице в фейсбуке.