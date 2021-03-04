В компании африканских стран: Украина поднялась в рейтинге экономических свобод
В рейтинге экономических свобод Украина поднялась на 7 позиций. Теперь наше государство расположилось на 127 строчке.
Источник:The Heritage Foundation
Украина находится в компании африканских стран, речь о Джибути и Мавритании. Об этом свидетельствуют данные Индекса экономической свободы.
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Общий показатель Украины вырос, но...
Общий показатель Украины составляет 56,2 пункта из возможных 100.
Этот результат является самым низким среди 45 стран Европы и ниже среднего показателя как региона, так и мира.
Отмечается, что для дальнейшего улучшения экономической свободы стране следует продолжать улучшать законодательство в отношении инвестиций.
Также обращается внимание на необходимость внедрения судебной реформы, эффективность судебной системы – это один из двух факторов, который в Украине ухудшились в течение 2020 года.
Как рассчитывают Индекс экономической свободы
Индекс экономической свободы рассчитывается по 12 показателям, разбитым на четыре категории:
- эффективность права;
- регуляторная эффективность;
- деятельность власти;
- открытость рынков.
Для Украины самым низким являются показатели финансовой свободы (30 баллов), инвестиционной свободы (35 баллов) и судебной эффективности (41,1 балла).
Лучшие же достижения – это налоговое бремя (88,7 балла) и "фискальное здоровье" (87,7 балла).
Бывший министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета отметил, что в обновленном рейтинге от The Heritage Foundation наше государство осталась не только наименее экономически свободной страной Европы.
Украина – теперь единственная страна Европы, которая не является свободной. То есть украинцам еще нужно бороться за Богом данное право на свободное предпринимательство, инвестиции и коммерцию и защиту своей собственности,
– написал он на своей странице в фейсбуке.
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