Поступления в госбюджет-2022

По платежам, уплату которых в бюджет контролирует Государственная налоговая служба , поступления составили 48,6 миллиарда гривен , что составляет 110,1%, или перевыполнено на 4,4 миллиарда гривен.

Обратите внимание Макрофинансовой стабильности и бюджету ничего не угрожает, – Марченко

Из 48,6 миллиарда гривен поступления были от:

налога на доходы физических лиц и военного сбора – 12,6 миллиарда гривен;

налога на прибыль предприятий – 8,3 миллиарда гривен;

рентной платы за пользование недрами – 6,3 миллиарда гривен;

акцизного налога с производимых в Украине товаров – 4,3 миллиарда гривен;

налога на добавленную стоимость – 12,3 миллиарда гривен (собрано 24,4 миллиарда гривен, возмещено 12,1 миллиарда гривен).

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей в феврале 2022 года составили 34,9 миллиарда гривен.

Финансирование общих потребностей ВСУ

С целью финансирования общих потребностей ВСУ роспись бюджета-2022 была дополнительно увеличена в течение месяца на 2,2 миллиарда гривен, выполнена на 102,3%, или на +0,8 миллиарда гривен. Из общей суммы поступлений:

32,5 миллиарда поступило в виде налога на добавленную стоимость,

2,3 миллиарда гривен – ввозной пошлины.

С началом военных действий 24 февраля 2022 между Российской Федерацией и Украиной финансирование из госбюджета осуществляется в полном объеме и исключительно на нужды ВСУ и социальные выплаты населению (помощи, заработные платы, пенсии),

– говорится в сообщении Минфина.

Расходы бюджета-2022

По оперативной информации Государственной казначейской службы Украины за январь - февраль 2022 кассовые расходы общего фонда государственного бюджета были осуществлены в объеме 172,0 миллиарда гривен , или 80,4% от росписи отчетного периода.

Бюджет-2022 за январь – февраль 2022 года был выполнен с профицитом в сумме 24 миллиарда гривен , в том числе общий фонд – с профицитом в сумме 13,1 миллиарда гривен при запланированном дефиците общего фонда на январь – февраль 2022 года в сумме 66 миллиарда гривен.

Заимствование в бюджет

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь – февраль 2022 составили 17,9 миллиарда гривен.