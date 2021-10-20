Украина ожидает получить еще более 2 миллиардов долларов от МВФ дополнительно
Источник:24 канал
Есть шансы, что уже в ноябре на заседании МВФ рассмотрят вопрос предоставления транша Украине в 700 миллионов долларов. Кроме этих денег, украинцы ожидают еще 2,2 миллиарда.
Об этом в эфире 24 каналу сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Он заверил, что Украина выполнила все свои обязательства.
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"Мы ожидаем получить еще 2,9 миллиарда долларов дополнительно к тем 2,1 миллиарда, которые мы получили. После того, как в ноябре будет получено 700 миллионов долларов, мы ожидаем, что еще 2,2 миллиарда дополнительно зайдут в Украину несколькими траншами в течение программы stand-by", – отметил Устенко.
Украинский вопрос рассмотрят в ноябре
По словам советника Зеленского, на ближайшем заседании директоров МВФ рассмотрят украинский вопрос.
Ближайшее время – это ноябрь. Всегда существуют риски в любом вопросе. Однако, насколько я понимаю, здесь вопрос решен. Мы достигли всех принципиальных договоренностей,
– заверил Устенко.
"Как я понимаю, 700 миллионов долларов – это ближайший транш – должен зайти на покрытие дефицита Госбюджета на этот год. Использование следующих денег будут обсуждать: какая-то доля в Нацбанке на пополнение золотовалютных резервов, а какая-то – в госбюджет", – объяснил он.
Устенко рассказал о транше от МВФ для Украины: смотрите видео
Транш МВФ: последние новости
- 18 октября в Украине успешно завершила работу онлайн-миссия МВФ. Там сообщили, что Украина претендует на 700 миллионов долларов.
- Миссия МВФ продолжалась с 21 сентября по 18 октября.
- Программа stand-by должна завершиться в декабре 2021 года.
- К слову, предыдущая миссия МВФ в Украине, которая длилась в начале 2021 года, пришла к выводу, что украинское правительство действует неудовлетворительно.