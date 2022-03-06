Украина ожидает новых болезненных санкций против России на следующей неделе

Российская экономика уже ощущает санкции Запада. Но этого недостаточно, давление на агрессора нужно повышать.

Об этом в видеообращении сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает 24 канал.

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Он поблагодарил Евросоюз и страны "Большой семерки" за уже наложенные санкции, которые уже нанесли беспрецедентный ущерб российской экономике и элитам. Но отметил важность нового раунда болезненных санкций против России. Ведь война продолжается, а значит, этих санкций недостаточно.

Министр предостерег: если не повысить давление на Россию, она выдохнет, соберется с новыми силами и еще больше ударит.

Если в ближайшие дни не будут применены новые болезненные санкции против России. И кровь, и страдания украинцев будут не только на руках самой России, но и на тех, кто откажется повышать давление на Россию,

– заявил Кулеба.

Ранее Кулеба назвал, какие санкции Украина ожидает от Запада:

отключение Сбербанка от системы SWIFT;

закрытие европейских портов для российских судов;

закрытие доступа России к криптовалюте;

прекращение покупки российской нефти;

закрытие неба над Украиной.

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