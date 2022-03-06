Об этом в видеообращении сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает 24 канал.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Он поблагодарил Евросоюз и страны "Большой семерки" за уже наложенные санкции, которые уже нанесли беспрецедентный ущерб российской экономике и элитам. Но отметил важность нового раунда болезненных санкций против России. Ведь война продолжается, а значит, этих санкций недостаточно.
Министр предостерег: если не повысить давление на Россию, она выдохнет, соберется с новыми силами и еще больше ударит.
Если в ближайшие дни не будут применены новые болезненные санкции против России. И кровь, и страдания украинцев будут не только на руках самой России, но и на тех, кто откажется повышать давление на Россию,
– заявил Кулеба.
Ранее Кулеба назвал, какие санкции Украина ожидает от Запада:
- отключение Сбербанка от системы SWIFT;
- закрытие европейских портов для российских судов;
- закрытие доступа России к криптовалюте;
- прекращение покупки российской нефти;
- закрытие неба над Украиной.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!