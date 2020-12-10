Председатель правительства Денис Шмыгаль сообщил, что дату миссии МВФ определят уже в ближайшие дни. Между тем, 9 декабря ряд соглашений подписали с Европейским инвестиционным банком на сумму 640 миллионов евро. Еврокомиссия же предоставила Киеву 600 миллионов евро макрофинансовой помощи.

Мы пройдем этот сложный период, – премьер

Также Украина ожидает на поддержку Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Об этом Денис Шмыгаль сообщил в интервью "Украинской правде".

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Это, конечно, поможет нам в привлечении так называемых коротких заимствований до момента получения основной суммы кредита. То есть мы в любом случае сейчас пройдем этот сложный период,

– отметил Шмыгаль.

Украина привлекла лишь 2,1 миллиарда кредитных денег

Глава правительства подчеркнул, что несмотря на коронакризис, бюджет в Украине выполняется. Дефицит бюджета закладывали на уровне 7,5% и планировали его профинансировать за счет кредитных средств. Как отметил Шмыгаль, их должно было поступить на уровне 5,8 миллиарда долларов в 2020 году. Однако привлекли лишь 2,1 миллиарда.

"Они не поступили нам по разным причинам. World Bank и ЕС привязаны к МВФ. А у нас возникло несколько факторов, которые повлияли на поведение МВФ", – рассказал премьер.

Украина выполняет все структурные маяки МВФ, – Шмыгаль

Именно поэтому в Международном валютном фонде и не назначили пока вторую миссию в Киев и не перевели транш. Несмотря на это, глава правительства уверяет, что Украина выполняет все структурные маяки, которые прописаны в меморандуме с МВФ.

На пути, отметил Шмыгаль, стали "турбулентные ситуации", среди таких основная – смена руководителя Нацбанка.

С НБУ вопрос снялся. Но, к сожалению, мы потеряли не менее 3 или 4 месяцев. Только стабилизировалась ситуация с НБУ, появилось решение Конституционного Суда. Мы, конечно же, в течение двух дней приняли правительством решение о возобновлении подачи деклараций и работы реестра,

– сказал премьер.

Ситуация МВФ может решиться в ближайшие дни

Шмыгаль уверяет, что Украина остается верной договоренностям с партнерами и надеется на их поддержку. Да и ситуация в экономике, несмотря на кризис из-за пандемии, была относительно нормальная. Ситуацию могли бы значительно улучшить 3 миллиарда кредитных средств.

Я так и говорю: "Вы (МВФ – 24 канал) оставляете нас один на один с проблематикой того, что вы не дали нам этой ликвидности". Они это понимают, поэтому они ускорились в своих действиях,

– заметил Шмыгаль.

Ситуация с МВФ должна решиться в ближайшие дни и недели. Как заверил глава Кабмина, по завершению этого года ожидания – оптимистичные. Хотя 2020 год – один из самых тяжелых для Украины.

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