В частности, Украина ведет переговоры с Всемирным банком и Международным валютным фондом. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

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С кем еще ведет переговоры Украина

Сергей Марченко отметил, что с Всемирным банком и МВФ украинское правительство ведет переговоры о создании коллективного механизма помощи Украине.

Министр финансов рассказал, что Всемирный банк уже создает трастовый фонд. Вклады туда может внести любая страна.

Кроме того, с МВФ сейчас ведутся переговоры по передаче Украине специальных прав заимствований от стран, которым выделили средства на ликвидацию экономических последствий пандемии COVID-19. рассматривают 2 варианта – получение средств в виде безвозвратной помощи, то есть гранта, или же в виде кредита.

Также правительство ведет переговоры с другими странами. Марченко заявил, что уже подписаны договоренности с Канадой о предоставлении нашей стране 500 миллионов евро, с Германией касательно 150 миллионов евро, с Францией – насчет 300 миллионов.

На сегодняшний день речь идет об общей сумме около 7 миллиардов евро, из них получили уже около 3 миллиардов евро,

– заявил Марченко.

Также министр отметил, что из-за войны пришлось сократить расходы на выполнение отдельных статей бюджета. С начала боевых действий расходы сократили на 180 миллиардов гривен.

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