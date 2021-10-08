Украина отсоединится от энергосистемы России и присоединится к европейской: назвали сроки

8 октября 2021 , 18:13
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Источник:

24 канал

Энергосистема Украины войдет в параллельную работу с европейской энергосистемой до конца 2022 года. Впоследствии говорится о полноценной работе синхронно с европейской.

Герман Галущенко также прокомментировал отсоединение от энергосистемы России. Об этом министр энергетики заявил во время выступления в Верховной Раде.

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Галущенко прокомментировал присоединение Украины к европейской энергосистеме

Мы готовимся к синхронизации нашей энергосистемы с европейской энергосистемой ENTSO-E. Сейчас это один из самых главных проектов для украинской энергетики,
– заверил министр.

Он также добавил, что этой зимой энергосистема Украины должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме. Это важно для ее последующей синхронизации с европейской.

"До конца 2022 года мы должны выйти в параллельную работу с европейской энергосистемой. В 2023 году – на полноценную работу энергосистемы Украины синхронно с европейской", – заявил министр.

Отвечая на вопрос нардепов, Галущенко заверил: "Рассчитываться с Россией я буду отсоединением от энергосистемы России".

Что известно о синхронизации энергосистемы Украины с европейской

  • В 2021 году Украина приблизилась к интеграции электросетей со странами Евросоюза.
  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла предварительное решение о сертификации "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского образца по модели ISO.
  • Кстати, ENTSO-E – это европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, в которую входят 43 операторы из 36 стран Европы. Она существует с 2009 года и, по сравнению с российской, имеет преимущества. В частности емкость 1136 гигаватт по сравнению с 300 гигаватт.
Автор: Діана Квасневська