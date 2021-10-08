Герман Галущенко также прокомментировал отсоединение от энергосистемы России. Об этом министр энергетики заявил во время выступления в Верховной Раде.

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Галущенко прокомментировал присоединение Украины к европейской энергосистеме

Мы готовимся к синхронизации нашей энергосистемы с европейской энергосистемой ENTSO-E. Сейчас это один из самых главных проектов для украинской энергетики,

– заверил министр.

Он также добавил, что этой зимой энергосистема Украины должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме. Это важно для ее последующей синхронизации с европейской.

"До конца 2022 года мы должны выйти в параллельную работу с европейской энергосистемой. В 2023 году – на полноценную работу энергосистемы Украины синхронно с европейской", – заявил министр.

Отвечая на вопрос нардепов, Галущенко заверил: "Рассчитываться с Россией я буду отсоединением от энергосистемы России".

Что известно о синхронизации энергосистемы Украины с европейской