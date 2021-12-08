Украина отменяет ограничения на импорт автомобилей из Беларуси
Источник:"Урядовий курєр"
В Украине больше не действует ограничение по импорту из Беларуси моторных колесных средств. С апреля 2021 года их облагали 35% пошлиной.
Соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле. Его уже опубликовали в газете "Урядовый курьер", это свидетельствует о вступлении им в силу.
Читайте также "Белавиа" отключили от международных систем расчетов для перевозок
Причина введения пошлины на импорт автомобилей из Беларуси
Отныне в Украине больше не действует ограничение по импорту из Беларуси моторных колесных средств, которое действовало с 16 апреля 2021 года. Согласно ему за введение таких товаров нужно было уплатить 35% пошлину.
Это решение не имело отношения к политическим санкциям против режима Александра Лукашенко. Его приняли по жалобе ассоциации "УкрАвтоПром". Изначально запрет критиковали юристы.
Введение Беларусью лицензирования украинских товаров
В ответ на введение Украиной пошлин Минск в мае 2021 года объявил о введении лицензирования украинских товаров. В перечень попали традиционные группы экспорта: керамическая плитка, обои, радиаторы, холодильники, бумага, ДСП/ДВП, кондитерские изделия, соки и пиво.
Требования лицензирования привели к вытеснению украинских товаров с белорусского рынка.
Ограничения в отношении Киева могут отменить
- По информации "Европейской правды", Минск гарантирует отмену ограничений в течение недели после отмены защитной пошлины на белорусские авто.
- Однако это соглашение может не обеспечить улучшения для украинских экспортеров. Кроме того, в Минске анонсировали новые санкции, среди которых запрет на импорт товаров из стран, которые ввели санкции против Беларуси.
- Хотя собеседник издания, близкий к правительству, подчеркнул, что Беларусь гарантирует "разграничение политических санкций с торговыми отношениями".
Кстати, Лукашенко угрожает Украине: смотрите видео