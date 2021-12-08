Соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле. Его уже опубликовали в газете "Урядовый курьер", это свидетельствует о вступлении им в силу.

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Причина введения пошлины на импорт автомобилей из Беларуси

Отныне в Украине больше не действует ограничение по импорту из Беларуси моторных колесных средств, которое действовало с 16 апреля 2021 года. Согласно ему за введение таких товаров нужно было уплатить 35% пошлину.

Это решение не имело отношения к политическим санкциям против режима Александра Лукашенко. Его приняли по жалобе ассоциации "УкрАвтоПром". Изначально запрет критиковали юристы.

Введение Беларусью лицензирования украинских товаров

В ответ на введение Украиной пошлин Минск в мае 2021 года объявил о введении лицензирования украинских товаров. В перечень попали традиционные группы экспорта: керамическая плитка, обои, радиаторы, холодильники, бумага, ДСП/ДВП, кондитерские изделия, соки и пиво.

Требования лицензирования привели к вытеснению украинских товаров с белорусского рынка.

Ограничения в отношении Киева могут отменить

По информации "Европейской правды", Минск гарантирует отмену ограничений в течение недели после отмены защитной пошлины на белорусские авто.

Однако это соглашение может не обеспечить улучшения для украинских экспортеров. Кроме того, в Минске анонсировали новые санкции, среди которых запрет на импорт товаров из стран, которые ввели санкции против Беларуси.

Хотя собеседник издания, близкий к правительству, подчеркнул, что Беларусь гарантирует "разграничение политических санкций с торговыми отношениями".

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