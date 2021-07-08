Украина отказалась покупать электроэнергию с Белорусской АЭС, – премьер Литвы

8 июля 2021 , 13:30
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Киев отказался от закупки электроэнергии с Белорусской атомной электростанции. Это может ощутимо ударить по режиму Александра Лукашенко.

Такое заявление 8 июля сделала премьер-министрЛитвы Ингрида Шимон по итогам переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Читайте также Запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси не повлияет на рынок, – Герус

Украина отказалась от белорусской электроэнергии

Шимон рассказала, что обсудила с Шмыгалем ситуацию в Беларуси и гибридную агрессию, которую проводит режим Лукашенко.

Мы считаем, что надо поблагодарить премьер-министра за поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию в Белорусской АЭС,
– заявила она.

По слова премьера Литвы, Европа надеется на то, что Украина откажется от опасных поставщиков и будет переходить на европейский тренд "зеленой энергетики".

Белорусская АЭС: что о ней известно

  • Первую АЭС Беларуси, которая расположена возле города Островец, построили по российскому проекту ВВЭР-1200. Генподрядчиком была "Атомстройэкспорт" – структура "Росатома".
  • В ноябре 2020 года АЭС официально открыл Александр Лукашенко. Через 2 дня после ее запуска там произошла первая авария.
  • Литва активно выступала против строительства электростанции возле своей границы и даже направила Беларуси ноту с призывом остановить запуск АЭС.
Автор: Наталія Пристанська