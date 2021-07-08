Такое заявление 8 июля сделала премьер-министрЛитвы Ингрида Шимон по итогам переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

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Украина отказалась от белорусской электроэнергии

Шимон рассказала, что обсудила с Шмыгалем ситуацию в Беларуси и гибридную агрессию, которую проводит режим Лукашенко.

Мы считаем, что надо поблагодарить премьер-министра за поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию в Белорусской АЭС,

– заявила она.

По слова премьера Литвы, Европа надеется на то, что Украина откажется от опасных поставщиков и будет переходить на европейский тренд "зеленой энергетики".

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