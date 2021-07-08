Такое заявление 8 июля сделала премьер-министрЛитвы Ингрида Шимон по итогам переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
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Украина отказалась от белорусской электроэнергии
Шимон рассказала, что обсудила с Шмыгалем ситуацию в Беларуси и гибридную агрессию, которую проводит режим Лукашенко.
Мы считаем, что надо поблагодарить премьер-министра за поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию в Белорусской АЭС,
– заявила она.
По слова премьера Литвы, Европа надеется на то, что Украина откажется от опасных поставщиков и будет переходить на европейский тренд "зеленой энергетики".
Белорусская АЭС: что о ней известно
- Первую АЭС Беларуси, которая расположена возле города Островец, построили по российскому проекту ВВЭР-1200. Генподрядчиком была "Атомстройэкспорт" – структура "Росатома".
- В ноябре 2020 года АЭС официально открыл Александр Лукашенко. Через 2 дня после ее запуска там произошла первая авария.
- Литва активно выступала против строительства электростанции возле своей границы и даже направила Беларуси ноту с призывом остановить запуск АЭС.