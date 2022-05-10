Украина останавливает транзит трети газа в Европу из-за действий оккупантов

Украина больше не может совершать транзит почти трети газа из России в Европу. Все потому, что станции находятся на оккупированных врагом территориях.

Транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию (КС) "Новопсков" прекратили. Они расположены на оккупированной территории.

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Масштабы остановки

КС "Новопсков" – первая из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области. Через нее осуществляется транзит до 32,6 миллиона кубометров газа в сутки. А это треть объема транзита из России в Европу.

В результате военной агрессии российской федерации против Украины ряд объектов ГТС находится на территории, контролируемой российскими войсками и оккупационной администрацией,

– сообщили в компании.

Транзит прекратили, потому что работники не могут осуществлять оперативно-технологический контроль за станцией. Также оккупанты вмешиваются в работу:

влияют на технологические процессы;

изменяют режимы работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока;

угрожают стабильности и безопасности работы всей украинской газотранспортной системы.

Следовательно, с 07:00 11 мая ГТС Украины прекращает транзит через "Сохрановку".



Остановка транзита / Фото ГТС Украины

Останется ли Европа без газа

Украина все равно собирается выполнять свои транзитные обязательства перед Европой в полном объеме. Временно эти поставки будут поставляться через станцию "Суджа" – она расположена на подконтрольной Украине территории.

В компании подчеркнули, что неоднократно сообщали российскому "Газпрому" о том, что действия российских военных могут помешать транзиту. Но эти обращения проигнорировали.

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