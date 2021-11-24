Украина обязалась выполнить 12 условий для следующих траншей МВФ: перечень
Источник:Меморандум Украины и МВФ
Украина и МВФ подписали Меморандум об экономической и финансовой политике. В нем государство обязалось выполнить 12 основных "структурных маяков" для получения средств.
В документе указано, что Украина будет сосредотачиваться на ряде важных сфер. В частности, на преодолении чрезвычайной ситуации в экономике и сфере здравоохранения.
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При этом Украина должна сохранять макроэкономическую и финансовую стабильность, уменьшать уязвимость и преодолевать препятствия для частных инвестиций.Важно! Половину из этих "маяков" должны выполнить уже к концу 2021 года. Остальные 2 должны реализовать до следующего пересмотра программы – до марта. Последние 4 – в марте-апреле 2022 года.
О каких "структурных маяках" говорится
Это 12 моментов, которые Украина обязалась выполнить в течение программы. Среди них:
- до конца ноября утвердить Госбюджет на 2022 год с целевым показателем дефицита в 3,5% ВВП;
- за это же время отменить ослабления в требованиях к представителям государства в руководстве госбанков;
- обнародовать до конца декабря результаты аудита средств, потраченных из COVID-фонда;
- НБУ должен принять план по повышению профессионального уровня в сфере банковского надзора – он согласован с МВФ;
- Офис генпрокурора должен опубликовать отчеты за полгода относительно производств против бывших владельцев банков, выведенных с рынка с начала 2014 года;
- правительство должно принять дорожную карту по выводу Приватбанка и Ощадбанка на рынок для приватизации – это нужно сделать до конца января;
- в феврале – принять стратегию возврата активов обанкротившихся банков.
Это перечень "маяков", которые необходимо сделать до второго обзора МВФ по Украине в марте 2022 года. Тогда будут обсуждать вопрос о предоставлении следующего транша.
Другие 4 "маяка":
- ввести в действие изменения в закон о САП;
- разработать базу потребителей для поставщиков газа – это необходимо для выставления счетов домохозяйствам;
- завершить проверку действующих членов Высшего совета правосудия;
- назначить наблюдательный совет "Энергоатома".
Помощь от МВФ: кратко
- В рамках программы МВФ Украина может получить 5 миллиардов долларов, если будет выполнять все обязательства.
- Стоит отметить, что из этой суммы мы уже получили 2,1 миллиарда долларов и 700 миллионов долларов двумя траншами.
- Осталось еще 2,2 миллиарда долларов. Известно, что программу продлили до июня 2022 года.