В документе указано, что Украина будет сосредотачиваться на ряде важных сфер. В частности, на преодолении чрезвычайной ситуации в экономике и сфере здравоохранения.

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При этом Украина должна сохранять макроэкономическую и финансовую стабильность, уменьшать уязвимость и преодолевать препятствия для частных инвестиций.

Важно! Половину из этих "маяков" должны выполнить уже к концу 2021 года. Остальные 2 должны реализовать до следующего пересмотра программы – до марта. Последние 4 – в марте-апреле 2022 года.

О каких "структурных маяках" говорится

Это 12 моментов, которые Украина обязалась выполнить в течение программы. Среди них:

до конца ноября утвердить Госбюджет на 2022 год с целевым показателем дефицита в 3,5% ВВП;

за это же время отменить ослабления в требованиях к представителям государства в руководстве госбанков;

обнародовать до конца декабря результаты аудита средств, потраченных из COVID-фонда;

НБУ должен принять план по повышению профессионального уровня в сфере банковского надзора – он согласован с МВФ;

Офис генпрокурора должен опубликовать отчеты за полгода относительно производств против бывших владельцев банков, выведенных с рынка с начала 2014 года;

правительство должно принять дорожную карту по выводу Приватбанка и Ощадбанка на рынок для приватизации – это нужно сделать до конца января;

в феврале – принять стратегию возврата активов обанкротившихся банков.

Это перечень "маяков", которые необходимо сделать до второго обзора МВФ по Украине в марте 2022 года. Тогда будут обсуждать вопрос о предоставлении следующего транша.

Другие 4 "маяка":

ввести в действие изменения в закон о САП;

разработать базу потребителей для поставщиков газа – это необходимо для выставления счетов домохозяйствам;

завершить проверку действующих членов Высшего совета правосудия;

назначить наблюдательный совет "Энергоатома".

Помощь от МВФ: кратко