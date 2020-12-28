Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что Украина не имеет целью отказаться от кредитных отношений с Международным валютным фондом. А также – с другими международными финансовыми институтами.

Миссия МВФ будет разделена: сначала переговоры пройдут в конце декабря, а продолжатся в январе. Об этом он сообщил в интервью изданию "Экономическая правда".

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Компания может быть переборчивой

Он отметил, что при выборе кредитора "ты выбираешь наиболее выгодные для себя условия". Надежность бизнеса, например, качественное корпоративное управление позволяет корпорации быть переборчивой.

Такой же принцип отношений с международными кредиторами. Чем лучше в Украине управление, государственное управление, я уже не говорю, чем лучше страна работает, чем лучше у нее показатели, тем больше шансов выбирать между кредиторами,

– рассказал Шевченко.

На одной стороне с Марченко

По его словам, он с Марченко на одной стороне. "Мы оба заинтересованы в том, чтобы и в фискальном, и в монетарном направлении Украина оставалась стабильной страной. Но для того, чтобы получить такую картину, чтобы это стало явью, надо еще много внимания уделить реальному сектору экономики", – добавил глава Нацбанка Украины.

Отметим! Ранее министр финансов Сергей Марченко очерчивал цель вернуть МВФ все долги до 2022 года и оставить сотрудничество с фондом.

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