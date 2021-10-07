Украина – не в критическом состоянии, – Кухта о долгах государства

Вопрос долгов Украины – проблема публичной дискуссии. Сейчас государство не находится в критическом положении.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший исполняющий обязанности министра экономразвития Павел Кухта. По его словам, граждане не всегда получают качественную информацию об экономической ситуации в стране.

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Кухта: Проблема Украины – не долги

"Долги есть у любой страны, любая страна живет с ними. Украина – не в критическом состоянии в этом смысле", – сказал Павел Кухта.

Он пояснил, что сейчас Украина пытается снизить соответствующие долги. Вопрос в другом – репутация государства такова, что без Международного валютного фонда ситуация с долгами может ухудшиться.

Наша проблема не в том, что есть долги, а в том, что нам не доверяют. Потому что у нас очень плохая история экономической политики. Павел Кухта Бывший исполняющий обязанности министра экономразвития

Украина не исчерпала деньги от МВФ

В то же время Павел Кухта пояснил, что Украина не исчерпала все деньги, полученные благодаря программе МВФ. По его мнению, ее следует продолжать.

С одной стороны, переговоры о полностью новой программе – это достаточно долго, поэтому целесообразнее сейчас продлить действующую. А с другой – действующая программа не исчерпана с точки зрения заложенного в ней ресурса,

– добавил Кухта.

Продолжение программы Международного валютного фонда на полгода будет логичным действием, считает бывший исполняющий обязанности министра экономразвития.

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