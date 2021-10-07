Украина – не в критическом состоянии, – Кухта о долгах государства

7 октября 2021 , 16:13
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Источник:

24 канал

Вопрос долгов Украины – проблема публичной дискуссии. Сейчас государство не находится в критическом положении.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший исполняющий обязанности министра экономразвития Павел Кухта. По его словам, граждане не всегда получают качественную информацию об экономической ситуации в стране.

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Кухта: Проблема Украины – не долги

"Долги есть у любой страны, любая страна живет с ними. Украина – не в критическом состоянии в этом смысле", – сказал Павел Кухта.

Он пояснил, что сейчас Украина пытается снизить соответствующие долги. Вопрос в другом – репутация государства такова, что без Международного валютного фонда ситуация с долгами может ухудшиться.

Наша проблема не в том, что есть долги, а в том, что нам не доверяют. Потому что у нас очень плохая история экономической политики.

Павел Кухта

Бывший исполняющий обязанности министра экономразвития

Украина не исчерпала деньги от МВФ

В то же время Павел Кухта пояснил, что Украина не исчерпала все деньги, полученные благодаря программе МВФ. По его мнению, ее следует продолжать.

С одной стороны, переговоры о полностью новой программе – это достаточно долго, поэтому целесообразнее сейчас продлить действующую. А с другой – действующая программа не исчерпана с точки зрения заложенного в ней ресурса,
добавил Кухта.

Продолжение программы Международного валютного фонда на полгода будет логичным действием, считает бывший исполняющий обязанности министра экономразвития.

Кухта о программе МВФ: смотрите видео

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  • В Министерстве финансов до конца 2021 года ожидают деньги от Евросоюза по программе макрофинансовой помощи.
  • В то же время в Украине ожидают поступления 700 миллионов долларов транша от МВФ.
  • Однако во время переговоров с миссией международные эксперты обратили внимание на высокую цену на газ в Украине. Этот момент пока требует дополнительных консультаций.
Автор: Жанна Клименко