Украина – не в критическом состоянии, – Кухта о долгах государства
Источник:24 канал
Вопрос долгов Украины – проблема публичной дискуссии. Сейчас государство не находится в критическом положении.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший исполняющий обязанности министра экономразвития Павел Кухта. По его словам, граждане не всегда получают качественную информацию об экономической ситуации в стране.
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Кухта: Проблема Украины – не долги
"Долги есть у любой страны, любая страна живет с ними. Украина – не в критическом состоянии в этом смысле", – сказал Павел Кухта.
Он пояснил, что сейчас Украина пытается снизить соответствующие долги. Вопрос в другом – репутация государства такова, что без Международного валютного фонда ситуация с долгами может ухудшиться.
Наша проблема не в том, что есть долги, а в том, что нам не доверяют. Потому что у нас очень плохая история экономической политики.
Украина не исчерпала деньги от МВФ
В то же время Павел Кухта пояснил, что Украина не исчерпала все деньги, полученные благодаря программе МВФ. По его мнению, ее следует продолжать.
С одной стороны, переговоры о полностью новой программе – это достаточно долго, поэтому целесообразнее сейчас продлить действующую. А с другой – действующая программа не исчерпана с точки зрения заложенного в ней ресурса,
– добавил Кухта.
Продолжение программы Международного валютного фонда на полгода будет логичным действием, считает бывший исполняющий обязанности министра экономразвития.
Кухта о программе МВФ: смотрите видео
Программа МВФ в Украине: последние новости
- В Министерстве финансов до конца 2021 года ожидают деньги от Евросоюза по программе макрофинансовой помощи.
- В то же время в Украине ожидают поступления 700 миллионов долларов транша от МВФ.
- Однако во время переговоров с миссией международные эксперты обратили внимание на высокую цену на газ в Украине. Этот момент пока требует дополнительных консультаций.