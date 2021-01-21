Налог на денежные переводы от гастарбайтеров: Украина не имеет права его требовать
Украинцы, которые работают за границей, не должны облагаться дважды. Если они уплатили налоги с доходов в другом государстве, Украина не должна облагать их снова.
Украина заключила соглашения об исключении двойного налогообложения со всеми странами, где работают украинцы. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко в интервью изданию "ГОРДОН".
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О доходах и налоги
Как отметил Любченко, все украинцы платят налог на доходы. И если люди заплатили налоги за рубежом – в Польше, Венгрии, Португалии или еще где-то, в Украине никто от них требовать налоги не имеет права.
Единственное, что они должны сделать – это подать налоговую декларацию. Потому что это конституционная норма,
- отметил чиновник.
Сколько денег перевели работники в Украине
- По данным министерства соцполитики, в 2019 году за границей на постоянной основе работало более 3,2 миллиона украинский.
- Как сообщил Нацбанк, по итогам 2019 украинские трудовые мигранты перевели на родину примерно 12 миллиардов долларов.
- По итогам первых 7 месяцев 2020 гастарбайтеры перевели в Украину почти 70 миллиардов долларов.
- НБУ прогнозировал, что по итогам года общая сумма переводов составит примерно 10 миллиардов долларов.
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