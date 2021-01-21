Украинцы, которые работают за границей, не должны облагаться дважды. Если они уплатили налоги с доходов в другом государстве, Украина не должна облагать их снова.

Украина заключила соглашения об исключении двойного налогообложения со всеми странами, где работают украинцы. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко в интервью изданию "ГОРДОН".

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О доходах и налоги

Как отметил Любченко, все украинцы платят налог на доходы. И если люди заплатили налоги за рубежом – в Польше, Венгрии, Португалии или еще где-то, в Украине никто от них требовать налоги не имеет права.

Единственное, что они должны сделать – это подать налоговую декларацию. Потому что это конституционная норма,

- отметил чиновник.

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