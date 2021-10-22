Поэтому наше государство не будет продлевать запрет импорта электроэнергии из этих стран. Соответствующие аукционы открыли сегодня, 22 октября.
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Согласно информации "Укрэнерго", потенциальный объем импорта:
- из Беларуси может достичь тысячи мегаватт;
- из России – 1 540 мегаватт.
Соответствующая информация станет публичной уже на следующей неделе. Так как конечные результаты аукциона запланировали на 29 октября – за 2 дня до окончания срока моратория на импорт электроэнергии из Беларуси.
Импорт электроэнергии из России и Беларуси: главное
- Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая подписал закон, который запретил импорт российской и белорусской электроэнергии.
- Потому в конце этого же месяца Нацкомиссия по энергетике и тарифам запретила импортировать соответствующий ресурс.
- Нацкомиссия продлила запрет на импорт до 1 ноября.
- Уже в октябре 2021 года появилась информация, что власть может возобновить импорт электроэнергии из Беларуси из-за энергетического кризиса, который, вероятно, наступит в нашем государстве.
- Министерство энергетики тогда это опровергло.