Поэтому наше государство не будет продлевать запрет импорта электроэнергии из этих стран. Соответствующие аукционы открыли сегодня, 22 октября.

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Согласно информации "Укрэнерго", потенциальный объем импорта:

из Беларуси может достичь тысячи мегаватт;

из России – 1 540 мегаватт.

Отметим! Конечная дата приема заявок – 24 октября.

Соответствующая информация станет публичной уже на следующей неделе. Так как конечные результаты аукциона запланировали на 29 октября – за 2 дня до окончания срока моратория на импорт электроэнергии из Беларуси.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси: главное