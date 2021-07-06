На почти 520 миллионов долларов больше: Украина нарастила международные резервы
Источник:Нацбанк
За июнь 2021 года Украина смогла нарастить международные резервы на 2%, то есть на 517,84 миллиона долларов. По состоянию на июль высоколиквидные активы НБУ составляют 28 357,7 миллиона долларов.
Как пояснили в Национальном банке Украины, международные резервы выросли благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и интервенций НБУ, которые компенсировали погашение внешних и внутренних обязательств.
Важно Международные резервы Украины уменьшились на 106,2 тысячи долларов за май
Если говорить более подробно, то за июнь валютные поступления в пользу правительства превысили 1 миллиард долларов, в том числе 726,3 миллиона долларов – от размещения внутренних государственных облигаций. В то же время общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга составил 995,6 миллиона долларов.
На межбанковском валютном рынке НБУ закупил 682,8 миллиона долларов, в отдельные дни сглаживал чрезмерные колебания гривны продажей в целом 99,5 миллиона долларов. Чистая покупка по итогам июня составила 583,3 миллиона долларов.
Как менялись международные резервы в Украине / Фото НБУ
Как менялись международные резервы Украины
Размер международных резервов в Украине менялся ежемесячно. В зависимости от потребностей государства в погашении внешних долгов, резерв то уменьшался, то увеличивался. К примеру:
- в январе международные резервы Украины сократились на 1,1%;
- в феврале сокращение составило 1%;
- в марте резервы сократились аж на 5% (все из-за объемов погашения государственных обязательств);
- в апреле – выросли на 3,6%;
- в мае – сократились на 0,6%;
- в июне выросли на 2%.