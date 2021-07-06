Как пояснили в Национальном банке Украины, международные резервы выросли благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и интервенций НБУ, которые компенсировали погашение внешних и внутренних обязательств.

Важно Международные резервы Украины уменьшились на 106,2 тысячи долларов за май

Если говорить более подробно, то за июнь валютные поступления в пользу правительства превысили 1 миллиард долларов, в том числе 726,3 миллиона долларов – от размещения внутренних государственных облигаций. В то же время общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга составил 995,6 миллиона долларов.

На межбанковском валютном рынке НБУ закупил 682,8 миллиона долларов, в отдельные дни сглаживал чрезмерные колебания гривны продажей в целом 99,5 миллиона долларов. Чистая покупка по итогам июня составила 583,3 миллиона долларов.



Как менялись международные резервы в Украине / Фото НБУ

Интересно! Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Как менялись международные резервы Украины

Размер международных резервов в Украине менялся ежемесячно. В зависимости от потребностей государства в погашении внешних долгов, резерв то уменьшался, то увеличивался. К примеру: