Украина направила в ЕС список помощи для аграриев
9 апреля 2022 , 08:39Читати новину українською
Источник:Bild
Украина отправила в Европейский Союз список того, в чем нуждается наш сельскохозяйственный сектор. Координировать оказание помощи будет Еврокомиссия.
Об этом сообщил комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Заметим, что помощь украинским аграриям будет иметь глобальное значение.
Ранее Минагрополитики назвал самые большие вызовы, которые на фоне войны стоят перед фермерами
Что нужно аграриям
- горючее,
- семена,
- удобрения,
- пестициды,
- ветеринарные препараты,
- сельскохозяйственная техника.
Евросоюз пообещал помочь нашему государству.
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