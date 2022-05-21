Новые пути доставки продовольственного экспорта

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что сейчас разработали два альтернативных наземных маршрута.

Внимание США могут частично снять санкции с Беларуси, если Минск позволит экспорт зерна из Украины

Россия подвергает миллионы людей на голод, блокируя наши порты. Вместе с партнерами Украина наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта и спасения Африки и других регионов от голода,

– написал Кулеба.

Кулеба также заявил, что Россия должна снять блокаду, чтобы мог производиться полный и свободный экспорт.

Коротко о продовольственном кризисе в мире

Украина – один из самых крупных мировых производителей. Однако Россия заблокировала украинские порты и в апреле целенаправленно уничтожала топливную инфраструктуру, чтобы, кроме как помешать ВСУ, сорвать посевную.

Частично это удалось — в 2022 году зерна будет собрано гораздо меньше, чем в 2021 году.

Имеются также проблемы с экспортом. Ключевые покупатели украинского зерна – страны Африки и Азии.

Всемирный банк решил выделить около 30 миллиардов долларов для сельского хозяйства, питания, социальной защиты, водоснабжения и орошения.

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