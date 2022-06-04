Украина начинает экспорт электроэнергии в Молдову

С субботы, 4 июня 2022 года, начнутся поставки украинской электроэнергии в Молдову. Осуществлять ее будет "Энергоатом"

Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заключила экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom. Согласно договоренностям, "Энергоатом" планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тысяч МВт-ч электроэнергии по цене 77 долларов за 1 МВт-час.

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В свою очередь благодаря экспорту "Энергоатом" получит дополнительный источник для финансирования ПСО (возложение специальных обязанностей), по которому осуществляется поставка электроэнергии населению.

"Энергоатом" имеет большой потенциал для увеличения объемов производства электрической энергии, поэтому ее экспорт в Молдову, а впоследствии – и в соседние страны ЕС, является чрезвычайно перспективным направлением торговой деятельности компании", – заверили в "Энергоатоме".

Российская зависимость

Энергопотребление Молдовы в значительной степени зависит от генерации на принадлежащей России Молдавской ГРЭС. Таким образом, украинский экспорт позволит стране диверсифицировать поставки электрической энергии и усилить ее энергетическую безопасность.

Энергосистемы Украины и Молдовы были полностью синхронизированы с энергосетью континентальной Европы в середине марта 2022 года. Сегодня Украина и Молдова продолжают партнерство и углубляют сотрудничество