Украина начала выходить из 16-месячного кризиса, – Нацбанк

В Нацбанке подтвердили, что украинская экономика начинает выходить из кризиса, который длился полтора года. Восстановлению также способствует ситуация для украинских товаров на внешних рынках.

Также, по данным аналитиков НБУ, это происходит из-за усиления внутреннего спроса, который также растет. Об этом на брифинге заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

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Украина выходит из кризиса

Анализируя показатели деятельности банковской системы с точки зрения финансовой стабильности, мы видим, что экономика выходит из 16-месячного кризиса,

– заявил заместитель главы НБУ.

Кризис в экономике возник из-за пандемии COVID-19. Согласно отчетам финансовой стабильности "для банковской системы кризис, по сути, так и не начался".

Сологуб также добавил, что хоть и было много опасений, учитывая ситуацию в банковской системе во время прошлых кризисов, и "сейчас ситуация вполне нормальная".

По мнению заместителя главы НБУ – это подтверждает, что "болезненные реформы 2015 – 2016 годов, которые сегодня продолжаются и в небанковском финансовом секторе, дали положительный результат".

Стресс-тестирование банков НБУ

Сологуб заявил, что регулирование финансового сектора остается важной задачей НБУ.

"Поэтому в этом году мы восстанавливаем стресс-тестирование банков для того, чтобы гарантировать стабильность финансовой системы, которая будет надежным залогом экономического роста в стране", – добавил Сологуб.

Последние новости НБУ: коротко

18 июня в НБУ заявили, что официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 4,5%. Заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий заявил, что с конца апреля 2021 года ревальвационные тенденции усилились.

17 июня в НБУ также рассказали, что экономика в этом году вырастет. Там отметили, что она уже растет. Это заметно во втором квартале на фоне низкой базы прошлого года.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, во время пресс-брифинга 17 июня, сообщил, что оставляет учетную ставку на уровне 7,5%. Подробнее читайте по ссылке.

. Стресс-тестирование – это один из этапов оценки устойчивости банков. В НБУ заявили, что в 2021 году его должны пройти 30 учреждений, на которые приходится более 93% активов банковской системы. Более того, в начале мая Нацбанк утвердил подход к стресс-тестированию банков.