Также, по данным аналитиков НБУ, это происходит из-за усиления внутреннего спроса, который также растет. Об этом на брифинге заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
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Украина выходит из кризиса
Анализируя показатели деятельности банковской системы с точки зрения финансовой стабильности, мы видим, что экономика выходит из 16-месячного кризиса,
– заявил заместитель главы НБУ.
Кризис в экономике возник из-за пандемии COVID-19. Согласно отчетам финансовой стабильности "для банковской системы кризис, по сути, так и не начался".
Сологуб также добавил, что хоть и было много опасений, учитывая ситуацию в банковской системе во время прошлых кризисов, и "сейчас ситуация вполне нормальная".
По мнению заместителя главы НБУ – это подтверждает, что "болезненные реформы 2015 – 2016 годов, которые сегодня продолжаются и в небанковском финансовом секторе, дали положительный результат".
Стресс-тестирование банков НБУ
Сологуб заявил, что регулирование финансового сектора остается важной задачей НБУ.
"Поэтому в этом году мы восстанавливаем стресс-тестирование банков для того, чтобы гарантировать стабильность финансовой системы, которая будет надежным залогом экономического роста в стране", – добавил Сологуб.
Последние новости НБУ: коротко
- 18 июня в НБУ заявили, что официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 4,5%. Заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий заявил, что с конца апреля 2021 года ревальвационные тенденции усилились.
- 17 июня в НБУ также рассказали, что экономика в этом году вырастет. Там отметили, что она уже растет. Это заметно во втором квартале на фоне низкой базы прошлого года.
- Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, во время пресс-брифинга 17 июня, сообщил, что оставляет учетную ставку на уровне 7,5%. Подробнее читайте по ссылке.