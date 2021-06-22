Также, по данным аналитиков НБУ, это происходит из-за усиления внутреннего спроса, который также растет. Об этом на брифинге заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

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Украина выходит из кризиса

Анализируя показатели деятельности банковской системы с точки зрения финансовой стабильности, мы видим, что экономика выходит из 16-месячного кризиса,

– заявил заместитель главы НБУ.

Кризис в экономике возник из-за пандемии COVID-19. Согласно отчетам финансовой стабильности "для банковской системы кризис, по сути, так и не начался".

Сологуб также добавил, что хоть и было много опасений, учитывая ситуацию в банковской системе во время прошлых кризисов, и "сейчас ситуация вполне нормальная".

По мнению заместителя главы НБУ – это подтверждает, что "болезненные реформы 2015 – 2016 годов, которые сегодня продолжаются и в небанковском финансовом секторе, дали положительный результат".

Стресс-тестирование банков НБУ

Сологуб заявил, что регулирование финансового сектора остается важной задачей НБУ.

"Поэтому в этом году мы восстанавливаем стресс-тестирование банков для того, чтобы гарантировать стабильность финансовой системы, которая будет надежным залогом экономического роста в стране", – добавил Сологуб.

Справка. Стресс-тестирование – это один из этапов оценки устойчивости банков. В НБУ заявили, что в 2021 году его должны пройти 30 учреждений, на которые приходится более 93% активов банковской системы. Более того, в начале мая Нацбанк утвердил подход к стресс-тестированию банков.

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