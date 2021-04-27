Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин рассказал, что с начала 2021 года на внутреннем рынке было размещено гособлигаций (ОВГЗ) на сумму 100,9 миллиарда гривен и 28,6 миллиарда в иностранной валюте в гривневом эквиваленте, что составляет 26% от объема внутренних государственных заимствований, запланированных на текущий год.

Размещение ОВГЗ

Під час останнього розміщення гривневих ОВДП на цьому тижні Мінфіном було підвищено ставки за державними запозиченнями на усіх строках, що відповідає тенденції до зростання очікуваної дохідності за операціями з ОВДП на вторинному ринку.

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Повышение ставки по государственным заимствованиям:

3-х месячные – на 73 базисных пунктира,

годовые – на 40 базисных пунктиров,

1,5 годовые – на 20 базисных пунктиров,

6 летние – на 25 базисных пунктиров.

Данилишин отметил, что объемы государственных заимствований на первичном рынке с начала апреля существенно снизились. С начала апреля в Государственный бюджет Украины было привлечено 5,9 миллиарда гривен и 49 миллионов долларов.

Средневзвешенная ставка по гривневым займам составляла 10,78% (по сравнению с 10,90% в марте), что явилось результатом сокращения срочности государственных заимствований: более 90% от указанного объема средств было привлечено на срок не более 1 года,

– рассказал Данилишин.

Объем ОВГЗ за неделю

Общий объем ОВГЗ в обращении за неделю увеличился на 3,2 миллиарда гривен путем:

увеличение вложений в государственные ценные бумаги банков – 3,8 миллиарда гривен,

увеличение вложений в государственные ценные бумаги юридических лиц – 1,4 миллиарда гривен.

В то же время сократились объемы ОВГЗ в собственности нерезидентов на 0,9 миллиарда гривен и НБУ на 1,1 миллиарда гривен.

Что такое ОВГЗ Облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательство Украины относительно возмещения предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций, отмечает Минфин .

Размещение еврооблигаций

На этой неделе регулятор планирует разметить новый выпуск еврооблигаций на сумму 1,25 миллиарда долларов с погашением в 2029 году. Это позволит выполнить 19% годового плана внешних заимствований на 2021 год, однако в дальнейшем требует активизации переговоров с МВФ и другими международными партнерами как с целью получения официальной финансовой поддержки международных финансовых организаций, так и улучшения условий государственных заимствований на внешних рынках, подчеркивает Данилишин.