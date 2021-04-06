Украина и МВФ могут заключить соглашение staff level agreement: когда это произойдет
Украина планирует в ближайшее время заключить соглашение с Международным валютным фондом. Оно называется staff level agreement и может быть подписано уже в ближайшие 2 месяца.
Источник:24 канал
Об этом сказал глава Минфина Сергей Марченко в эфире одного из украинских телеканалов. Он добавил, что подписание соглашения может состояться в ближайшее время.
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Марченко пояснил, что после принятия соглашения staff level agreement, Украина продолжит делать все, чтобы получить средства от МВФ.
Мы ожидаем, что достигнем договоренности на уровне персонала в ближайшие 2 месяца, и дальше будем делать свою работу, принимать необходимые законы, чтобы получить наконец средства,
– сказал Марченко.
Что известно о соглашении
Источник: Wikipedia
Staff level agreement – договор между поставщиком услуг и пользователем об уровне услуг. Он содержит количественные и качественные характеристики предоставляемых услуг, такие как их доступность, поддержка пользователей, время исправления неисправности и прочее.
Сотрудничество Украины и МВФ: главное
- Еще в июне 2020 года Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу финансирования, которая предусматривает помощь в размере 5 милилирдов долларов. Летом 2020 года Украина уже получила 2 миллиарда.
- В течение 2020 года государство должно получить еще 2 транша – 700 миллинов долларов, однако они до сих пор не предоставили.
- Впоследствии появилась информация о том, что МВФ не будет пересматривать программу, потому что Украина не выполнила своих обязательств. Однако министр финансов Сергей Марченко это опроверг.
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