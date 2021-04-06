Украина планирует в ближайшее время заключить соглашение с Международным валютным фондом. Оно называется staff level agreement и может быть подписано уже в ближайшие 2 месяца.

Об этом сказал глава Минфина Сергей Марченко в эфире одного из украинских телеканалов. Он добавил, что подписание соглашения может состояться в ближайшее время.

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Марченко пояснил, что после принятия соглашения staff level agreement, Украина продолжит делать все, чтобы получить средства от МВФ.

Мы ожидаем, что достигнем договоренности на уровне персонала в ближайшие 2 месяца, и дальше будем делать свою работу, принимать необходимые законы, чтобы получить наконец средства,

– сказал Марченко.

Что известно о соглашении

Источник: Wikipedia

Staff level agreement – договор между поставщиком услуг и пользователем об уровне услуг. Он содержит количественные и качественные характеристики предоставляемых услуг, такие как их доступность, поддержка пользователей, время исправления неисправности и прочее.

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