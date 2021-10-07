Украина и МВФ договорились о продлении программы stand-by, – Шмыгаль

Украина с представителями Международного валютного фонда собирается продолжить имеющуюся программу stand-by. Уже завершают подготовку меморандума на этот счет.

Украинская сторона ведет интенсивный диалог со Всемирным банком. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кстати Минфин ждет транш МВФ и макрофинансовую помощь ЕС: сколько денег получит Украина

По словам Шмыгаля, есть много проектов и хороших перспектив на следующий год. Премьер говорит, что "мы движемся как никогда быстро".

Выполняет ли Украина макропоказатели

Политик утверждает, что Украина выполнила бюджет прошлого года. Размер дефицита бюджета сократили в этом году и сокращают на следующий.

Это ключевые показатели. Сотрудничество с нашими партнерами заключается в том, что мы получаем транши тогда, когда мы в этом нуждаемся,

– сказал глава правительства.

Будет ли транш МВФ до декабря

Кстати, вопрос относительно того, получит ли Украина следующий транш от МФВ до декабря, Шмыгаль назвал "провокационным". Отметил, что не имеет полномочий делать какие-либо заявления на этот счет. Премьер добавил, что "деньги любят тишину".

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