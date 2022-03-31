Согласно прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, если "в течение нескольких месяцев" будет достигнуто прекращение огня, то Украина сможет резко восстановить экономику на 23% в 2023 году.

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Что ожидает экономику Украины в 2022 году

По словам главного экономиста Беаты Яворчик, экономика Украины сократится на 20% в этом году, поскольку военные действия происходят на территории, на которую приходится 60% ВВП до COVID-19.

Украина, изначально бедная страна, станет беднее. Мы понимаем, что от одной трети до половины предприятий прекратили свою деятельность, а потребление электроэнергии составляет 60% от довоенного уровня,

– сказала Яворчик.

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Обратите внимание! Полномасштабная война российского агрессора вынудила ЕБРР сократить прогнозы экономического роста в регионе до 1,7% в этом году, что на 250 базисных пунктов ниже прогноза за ноябрь.

Падение российской экономики

Ожидается, что российская экономика сократится на 10% в 2022 году и зафиксирует нулевой рост в 2023 году из-за ужесточения санкций. В ЕБРР отметили, что Россия потеряла около 30 миллиардов долларов экспортных доходов из-за недавних нефтегазовых санкций, что эквивалентно примерно 2% ВВП.

Даже если санкции будут сняты, репутация России как места для инвестирования будет испорчена,

– считает Яворчик.

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Также главная экономистка ЕБРР добавила, что последствия конфликта будут ощутимы везде. Существует "значительный риск", что некоторые страны с развивающейся рыночной экономикой усилят экспортные ограничения, чтобы защитить внутренних потребителей от дальнейшего роста цен. Повышение ставок центральных банков в этом сценарии ускорится.

Напомним! ЕБРР не вкладывал новые средства на работу в России с тех пор, как Москва аннексировала Крым в 2014 году, а также ввела мораторий на новые инвестиции в Беларусь после спорных выборов 2020 года.

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