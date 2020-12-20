Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что сейчас в вопросе возвращения Донбасса экономическую составляющую нельзя отделять от политической. Мол, когда будет завершение войны, возникнет банальный вопрос – что же делать дальше?

Сейчас говорить просто о финале войны на Донбассе уже мало. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью изданию The New York Times.

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Нам нужна реинтеграция Донбасса. А чтобы реинтегрировать Донбасс, нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги. И здесь, я считаю, мы не справимся сами,

– заявил президент.

Как один из вариантов реинтеграции ныне оккупированных территорий он видит создание там свободной экономической зоны, чтобы под определенные преференции туда заходил бизнес.

"Здесь ключевую роль могли бы сыграть Соединенные Штаты Америки. США сегодня – гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить исход войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса", – убежден Владимир Зеленский.

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