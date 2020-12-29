Украина готовится к переговорам с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем по созданию зоны свободной торговли. Это позволит укрепить экспортные позиции Украины.

Сейчас точная дата переговоров неизвестна, но подготовка уже началась. Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко, пишет Интерфакс-Украина.

Важно Украина и Израиль согласовали дату начала действия зоны свободной торговли

Министр отметил, что по итогам января – ноября 2020 года Китай остается крупнейшим торговым партнером Украины. За этот период товарооборот с КНР составил 43,9 миллиарда долларов.

Что такое зона свободной торговли

Это тип международного сотрудничества, при котором страны, выступающие сторонами соглашения, отменяют друг для друга часть таможенных пошлин и налогов.

Чаще всего это распространяется на все товары, кроме сельскохозяйственной продукции.

Прогнозируется, что украинские экспортеры будут заинтересованы возить свою продукцию в эту страну. Ведь отсутствие пошлины сделает ее дешевле.

Заметим, что Украина еще в 2018 году предложила Китаю начать совместные консультации относительно предпосылок создания зоны свободной торговли с Китаем.