Украина может потерять половину ВВП из-за войны, – Минфин
Война России против Украины может привести к уменьшению валового внутреннего продукта (ВВП) на 50%. Но все зависит от будущих событий на фронте.
Падение ВВП
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире совместного вещания, передает 24 канал. По его словам, еще рано делать окончательные оценки.
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От 30 до 50% может быть потеря ВВП, но все же пока рано такие оценки делать. Все зависит от хода войны и как это будет влиять на экономическую активность бизнеса и граждан,
– сказал министр.
По его словам, если бизнес сможет быстро адаптироваться или война завершится быстро победой – это один сценарий, если это будет продолжаться – это другой сценарий. Поэтому желательно обычно в таких оценках исходить из оптимистического сценария.
Другие прогнозы о падении ВВП
- Мировой банк ожидает, что экономика Украины сократится на 45,1% в 2022 году.
- Национальный банк прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году не менее, чем на треть.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что падение ВВП Украины в результате полномасштабной российской военной агрессии сейчас оценивается в 35% и более, а общий ущерб – в триллион долларов.
- Глава Минфина Сергей Марченко ранее рассказывал, что потери будут составлять от трети до половины ВВП, речь идет о 500 миллиардах долларов. Больше об этом рассказывали здесь.
- В МВФ прогнозируют, что ВВП в текущем году может сократиться от 10% до 35%. Фонд считает, что Украина нуждается в около 4,8 миллиарда долларов внешнего финансирования в 2022 году.