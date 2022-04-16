Падение ВВП

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире совместного вещания, передает 24 канал. По его словам, еще рано делать окончательные оценки.

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От 30 до 50% может быть потеря ВВП, но все же пока рано такие оценки делать. Все зависит от хода войны и как это будет влиять на экономическую активность бизнеса и граждан,

– сказал министр.

По его словам, если бизнес сможет быстро адаптироваться или война завершится быстро победой – это один сценарий, если это будет продолжаться – это другой сценарий. Поэтому желательно обычно в таких оценках исходить из оптимистического сценария.

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