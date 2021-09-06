Почему Украина может получить транш
В Еврокомиссии рассказали, что, учитывая недавние меры реформ, которые провела Украина, Еврокомиссия считает 8 структурных критериев для предоставления второй части транша – выполненными или главным образом выполнены.
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Исходя из предыдущего отчета о выполнении предпосылок предоставления макрофинансовой помощи, представленного Правительством Украины накануне лета, а также учитывая недавние меры реформ, Европейская комиссия считает восемь структурных критериев выполненными или главным образом выполненными,
– говорится в сообщении Еврокомиссии.
Поэтому Еврокомиссия ожидает получения окончательного отчета о выполнении условий, что позволит ей завершить свою оценку, а также письмо МВФ, "которое позволит Еврокомиссии удостовериться в общем удовлетворительном выполнении программы сотрудничества, в том числе и в свете заявленного восстановления ее просмотра в сентябре".
Исходя из этих двух предпосылок, есть надежда, что комиссия сможет принять решение о займе и предоставления средств до 14 сентября,
– рассказали в Еврокомиссии.
Что нужно знать о транш от ЕС
- Первый транш от ЕС Украина получила в декабре 2020 года. Его сумма составила 600 миллионов евро.
- 27 апреля 2021 года глава Минфина Марченко встретился с руководителем группы Еврокомиссии по поддержке Украины Катариной Матерновой для обсуждения сотрудничества между ЕС и Украиной. После чего Марченко заявил, что транш Украина может получить еще до сентября 2021 года.
- Среди условий ЕС, для получения второго транша, речь шла и о: начале и продолжение реформ в сфере управления государственными финансами, надлежащем управлении и верховенстве права, улучшение бизнес-климата, секторальных реформах и касательно госпредприятий. Также было условие по достижению положительного прогресса с МВФ, имеется в виду программа stand-by.
- В конце июля Марченко провел телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии Валдис Домбровскис, по результатам которого было решено продолжить конструктивный диалог для получения второй части транша.
- 23 августа Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все условия для получения транша от Еврокомиссии.