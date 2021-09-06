Почему Украина может получить транш

В Еврокомиссии рассказали, что, учитывая недавние меры реформ, которые провела Украина, Еврокомиссия считает 8 структурных критериев для предоставления второй части транша – выполненными или главным образом выполнены.

Заметьте Показательна сумма: международные резервы Украины достигли максимумов

Исходя из предыдущего отчета о выполнении предпосылок предоставления макрофинансовой помощи, представленного Правительством Украины накануне лета, а также учитывая недавние меры реформ, Европейская комиссия считает восемь структурных критериев выполненными или главным образом выполненными,

– говорится в сообщении Еврокомиссии.

Поэтому Еврокомиссия ожидает получения окончательного отчета о выполнении условий, что позволит ей завершить свою оценку, а также письмо МВФ, "которое позволит Еврокомиссии удостовериться в общем удовлетворительном выполнении программы сотрудничества, в том числе и в свете заявленного восстановления ее просмотра в сентябре".

Исходя из этих двух предпосылок, есть надежда, что комиссия сможет принять решение о займе и предоставления средств до 14 сентября,

– рассказали в Еврокомиссии.

Что нужно знать о транш от ЕС