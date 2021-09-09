Украина может получить транш МВФ на 700 миллионов долларов: возможная дата от Гетманцева
Источник:"РБК-Украина"
Украина может получить от Международного валютного фонда 700 миллионов долларов транша. Председатель финансового комитета Рады прогнозирует, что это может произойти уже в начале октября.
По словам Даниила Гетманцева, пока у МВФ есть определенные технические моменты – которые необходимо выполнить до получения транша.
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Украина должна выполнить определенные пункты, чтобы получить транш
Все что необходимо сделать от нас, это законопроект о внесении изменений относительно Национального банка, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год, нужно выполнить,
– добавил Гетманцев.
В конце августа МВФ предоставил Украине 2,7 миллиарда
23 августа МВФ направил в Украину 2,7 миллиарда долларов. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это был не кредит, а безвозвратная помощь. В правительстве отметили, что планируют направить эти средства на восстановление экономики.
Также в Кабмине отметили, что эти 2,7 миллиарда никак не повлияют на получение транша в рамках программы stand by.
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Что известно о получении Украиной очередного транша:
- Инвестиционный банкир Сергей Фурса подчеркнул, что Украина выполнила почти все условия для получения транша.
- В частности, говорится о прогрессе в реформах, в частности – в судебной.
- Остались 2 законопроекта – о НБУ и НАБУ.
- Если нардепы не проголосуют за документы, то МВФ может не выделить Киеву транш.