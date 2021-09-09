По словам Даниила Гетманцева, пока у МВФ есть определенные технические моменты – которые необходимо выполнить до получения транша.

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Украина должна выполнить определенные пункты, чтобы получить транш

Все что необходимо сделать от нас, это законопроект о внесении изменений относительно Национального банка, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год, нужно выполнить,

– добавил Гетманцев.

В конце августа МВФ предоставил Украине 2,7 миллиарда

23 августа МВФ направил в Украину 2,7 миллиарда долларов. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это был не кредит, а безвозвратная помощь. В правительстве отметили, что планируют направить эти средства на восстановление экономики.

Также в Кабмине отметили, что эти 2,7 миллиарда никак не повлияют на получение транша в рамках программы stand by.

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Что известно о получении Украиной очередного транша: