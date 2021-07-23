Украина может получить новые средства от МВФ: о какой сумме идет речь

23 июля 2021 , 13:43
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Источник:

Национальный банк Украины

До 2 августа 2021 Украина может получить специальные права заимствования (СПЗ) Международного валютного фонда на сумму около 3 миллиардов долларов. Об этом рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Перечисление от МВФ

Шевченко отметил, что в настоящее время уже есть решение Совета исполнительных директоров МВФ, о выделении Украине СПЗ, однако еще предстоит состояться голосованию Совета управляющих Фонда, согласно алгоритму принятия решений в Фонде. Украина может получить СПЗ, что равны 2,73 миллиарда долларов в соответствии с квотой страны

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Что такое СПЗ

Специальные права заимствования (СПЗ) – резервный и платежное средство, которые эмитируются МВФ и существуют только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах.
Данные из Википедии
Напомним, что по состоянию на начало июня 2021 года текущий объем средств Украины на счете в МВФ составлял 16,74 миллиона СПЗ, что равнялось около 23,9 миллиона долларов

На что пойдут средства от МВФ

Во время пресс-брифинга главу НБУ спросили и о том, куда Украина направит средства, после их получения. Шевченко отметил, что сейчас Нацбанк выполняет функции банка-депозитария. И только после зачисления этих средств центробанк готов принять участие в дискуссии с Министерством финансов о будущем распределении их между бюджетом и золотовалютными резервами регулятора.

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Сотрудничество с МВФ

В НБУ подчеркнули, что для регулятора главная не форма сотрудничества, а реформы и дешевое финансирование от МВФ.

Главное – не форма реализации: удлинение программы или новая программа. Главное реформы и дешевое финансирование Фонда. Структурные маяки, определенные МВФ, переходят из программы в программу. Поэтому, стоит сконцентрироваться на их выполнении,
поделился Шевченко.

Как подчеркнул Шевченко, основным предположением, которое правления НБУ принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с МВФ. 

Риски, из-за торможения выполнения соглашения с МВФ

В общем, регулятор ожидает прогресс в переговорах Украины с МВФ. В НБУ отметили и то, длительное торможение в выполнении соглашения о сотрудничестве с МВФ создает риски для финансирования дефицита государственного бюджета, прежде всего в последующие года.

Это может привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий, что заставит центробанк проводить более жесткую монетарную политику,
рассказывает глава НБУ.

Положительные моменты вследствие выполнения условий МВФ

В общем, выполнения программы сотрудничества с МВФ позволит привлечь предусмотренный объем официального финансирования и удешевить другие привлечение на внешнем и внутреннем рынках.

Это, в свою очередь, повысит способность Украины содержать международные резервы на уровне 29 – 31 миллиарда долларов в 2021 – 2023 годах,
отметил Шевченко.

Обратите внимание!  По состоянию на июль высоколиквидные активы НБУ составляют 28 357,7 миллиона долларов, поскольку Украине удалось нарастить их на 2% в июне, то есть на 517,84 миллиона долларов.

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Сотрудничество с МВФ: главное

  • В 2020 году МВФ утвердил 18-месячную программу финансирования. Она предусматривает помощь в размере 5 миллиардов долларов. Летом 2020 года Украина уже получила первые 2 миллиарда. Однако 2 других транша до сих пор не предоставили.
  • Есть мнение, что этого не произошло из-за того, что Украина не выполнила своих обязательств. Однако министр финансов Сергей Марченко это опроверг.
  • Накануне Марченко заявил, что Украина планирует в ближайшее время заключить staff level agreement с Международным валютным фондом. После принятия соглашения Украина продолжит делать все, чтобы получить средства от МВФ.
  • 8 июля Исполнительный комитет МВФ поддержал предложение о распределении между странами более 650 миллиардов долларов для восстановления после пандемии. Украина из этой суммы может получить 2,7 миллиарда долларов, согласно своей квоте.
Автор: Дар'я Вереньова