Перечисление от МВФ

Шевченко отметил, что в настоящее время уже есть решение Совета исполнительных директоров МВФ, о выделении Украине СПЗ, однако еще предстоит состояться голосованию Совета управляющих Фонда, согласно алгоритму принятия решений в Фонде. Украина может получить СПЗ, что равны 2,73 миллиарда долларов в соответствии с квотой страны .

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Что такое СПЗ Специальные права заимствования (СПЗ) – резервный и платежное средство, которые эмитируются МВФ и существуют только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах.

Данные из Википедии

Напомним, что по состоянию на начало июня 2021 года текущий объем средств Украины на счете в МВФ составлял 16,74 миллиона СПЗ, что равнялось около 23,9 миллиона долларов.

На что пойдут средства от МВФ

Во время пресс-брифинга главу НБУ спросили и о том, куда Украина направит средства, после их получения. Шевченко отметил, что сейчас Нацбанк выполняет функции банка-депозитария. И только после зачисления этих средств центробанк готов принять участие в дискуссии с Министерством финансов о будущем распределении их между бюджетом и золотовалютными резервами регулятора.

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Сотрудничество с МВФ

В НБУ подчеркнули, что для регулятора главная не форма сотрудничества, а реформы и дешевое финансирование от МВФ.

Главное – не форма реализации: удлинение программы или новая программа. Главное – реформы и дешевое финансирование Фонда. Структурные маяки, определенные МВФ, переходят из программы в программу. Поэтому, стоит сконцентрироваться на их выполнении,

– поделился Шевченко.

Как подчеркнул Шевченко, основным предположением, которое правления НБУ принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с МВФ.

Риски, из-за торможения выполнения соглашения с МВФ

В общем, регулятор ожидает прогресс в переговорах Украины с МВФ. В НБУ отметили и то, длительное торможение в выполнении соглашения о сотрудничестве с МВФ создает риски для финансирования дефицита государственного бюджета, прежде всего в последующие года.

Это может привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий, что заставит центробанк проводить более жесткую монетарную политику,

– рассказывает глава НБУ.

Положительные моменты вследствие выполнения условий МВФ

В общем, выполнения программы сотрудничества с МВФ позволит привлечь предусмотренный объем официального финансирования и удешевить другие привлечение на внешнем и внутреннем рынках.

Это, в свою очередь, повысит способность Украины содержать международные резервы на уровне 29 – 31 миллиарда долларов в 2021 – 2023 годах,

– отметил Шевченко.

Обратите внимание! По состоянию на июль высоколиквидные активы НБУ составляют 28 357,7 миллиона долларов, поскольку Украине удалось нарастить их на 2% в июне, то есть на 517,84 миллиона долларов.

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