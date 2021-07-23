Перечисление от МВФ
Шевченко отметил, что в настоящее время уже есть решение Совета исполнительных директоров МВФ, о выделении Украине СПЗ, однако еще предстоит состояться голосованию Совета управляющих Фонда, согласно алгоритму принятия решений в Фонде. Украина может получить СПЗ, что равны 2,73 миллиарда долларов в соответствии с квотой страны.
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Что такое СПЗСпециальные права заимствования (СПЗ) – резервный и платежное средство, которые эмитируются МВФ и существуют только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах.
Данные из Википедии
На что пойдут средства от МВФ
Во время пресс-брифинга главу НБУ спросили и о том, куда Украина направит средства, после их получения. Шевченко отметил, что сейчас Нацбанк выполняет функции банка-депозитария. И только после зачисления этих средств центробанк готов принять участие в дискуссии с Министерством финансов о будущем распределении их между бюджетом и золотовалютными резервами регулятора.
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Сотрудничество с МВФ
В НБУ подчеркнули, что для регулятора главная не форма сотрудничества, а реформы и дешевое финансирование от МВФ.
Главное – не форма реализации: удлинение программы или новая программа. Главное – реформы и дешевое финансирование Фонда. Структурные маяки, определенные МВФ, переходят из программы в программу. Поэтому, стоит сконцентрироваться на их выполнении,
– поделился Шевченко.
Как подчеркнул Шевченко, основным предположением, которое правления НБУ принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с МВФ.
Риски, из-за торможения выполнения соглашения с МВФ
В общем, регулятор ожидает прогресс в переговорах Украины с МВФ. В НБУ отметили и то, длительное торможение в выполнении соглашения о сотрудничестве с МВФ создает риски для финансирования дефицита государственного бюджета, прежде всего в последующие года.
Это может привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий, что заставит центробанк проводить более жесткую монетарную политику,
– рассказывает глава НБУ.
Положительные моменты вследствие выполнения условий МВФ
В общем, выполнения программы сотрудничества с МВФ позволит привлечь предусмотренный объем официального финансирования и удешевить другие привлечение на внешнем и внутреннем рынках.
Это, в свою очередь, повысит способность Украины содержать международные резервы на уровне 29 – 31 миллиарда долларов в 2021 – 2023 годах,
– отметил Шевченко.
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Сотрудничество с МВФ: главное
- В 2020 году МВФ утвердил 18-месячную программу финансирования. Она предусматривает помощь в размере 5 миллиардов долларов. Летом 2020 года Украина уже получила первые 2 миллиарда. Однако 2 других транша до сих пор не предоставили.
- Есть мнение, что этого не произошло из-за того, что Украина не выполнила своих обязательств. Однако министр финансов Сергей Марченко это опроверг.
- Накануне Марченко заявил, что Украина планирует в ближайшее время заключить staff level agreement с Международным валютным фондом. После принятия соглашения Украина продолжит делать все, чтобы получить средства от МВФ.
- 8 июля Исполнительный комитет МВФ поддержал предложение о распределении между странами более 650 миллиардов долларов для восстановления после пандемии. Украина из этой суммы может получить 2,7 миллиарда долларов, согласно своей квоте.