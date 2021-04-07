Украина может получить дополнительные средства от МВФ: прогноз НБУ
Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить дополнительные средства. Говорится о более 2,7 миллиардов долларов в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.
Источник:Интерфакс-Украина
Такое мнение озвучил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью Интерфакс-Украина. Он отметил, что эта инициатива МВФ для Украины может стать положительным фактором.
Важно Нет ничего угрожающего, – глава НБУ заявил, что Украина может рассчитывать на 2 транша МВФ
Шевченко напомнил, что в прошлый раз Фонд делал такую операцию в 2009 году. Тогда это была реакция на кризис. По словам главы НБУ, точная цифра будет зависеть от курса валют.
Шевченко отметил, что цель новой инициативы, анонсированной МВФ – обеспечить дополнительную ликвидность мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов Фонда, а ее объявленный общий объем – 650 миллиардов долларов.
Сотрудничество Украины и МВФ: главное
- В 2020 году МВФ утвердил 18-месячную программу финансирования. Она предусматривает помощь в размере 5 милиардов долларов. Летом 2020 года Украина уже получила первые 2 миллиарда. Однако 2 других транша до сих пор не предоставили.
- Есть мнение, что этого не произошло из-за того, что Украина не выполнила своих обязательств. Однако министр финансов Сергей Марченко это опроверг.
- Накануне Марченко заявил, что Украина планирует в ближайшее время заключить staff level agreement с Международным валютным фондом. После принятия соглашения Украина продолжит делать все, чтобы получить средства от МВФ.
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