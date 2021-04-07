Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить дополнительные средства. Говорится о более 2,7 миллиардов долларов в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.

Такое мнение озвучил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью Интерфакс-Украина. Он отметил, что эта инициатива МВФ для Украины может стать положительным фактором.

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Шевченко напомнил, что в прошлый раз Фонд делал такую ​​операцию в 2009 году. Тогда это была реакция на кризис. По словам главы НБУ, точная цифра будет зависеть от курса валют.

Шевченко отметил, что цель новой инициативы, анонсированной МВФ – обеспечить дополнительную ликвидность мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов Фонда, а ее объявленный общий объем – 650 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Этот вопрос будет обсуждаться на весенних сборах, однако для реализации этой инициативы необходимо утверждение сначала Исполнительным советом МВФ, а затем Советом управляющих.

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