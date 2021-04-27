Украина надеется на второй транш макрофинансовой помощи от Европейского союза еще до сентября 2021 года. Речь идет о 600 миллионах евро

Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко. 27 апреля он встретился с руководителем группы Еврокомиссии по поддержке Украины Катариной Матерновой, чтобы обсудить сотрудничество.

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Он подчеркнул, что Украина благодарна Европейской комиссии за поддержку и помощь в декабре 2020 года. Тогда удалось получить первый транш в размере 600 миллионов евро.

Сейчас правительство и Минфин делают все возможное для выполнения условий программы и получения второго транша от ЕС в сентябре 2021 года,

– подчеркнул Марченко.

При каких условиях Украина получит второй транш

В ведомстве напомнили ряд требований, которые должна выполнить Украина, чтобы получить второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза. А именно:

начало и продолжение реформ в сфере управления государственными финансами;

надлежащее управление и верховенство права;

улучшение бизнес-климата;

секторальные реформы государственного предприятия.