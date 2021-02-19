Виртуальная валюта биткоин дорожает все быстрее. Криптовалюту, которую на старте покупали всего за 10 долларов, сейчас можно продать в 5 тысяч раз дороже.

Смысл не в биткойне, а в технологии блокчейна, на которой работает криптовалюта. Об этом сообщил директор криптовалютной биржи KUNA Семен Каплоушенко.

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За криптовалютой – будущее

По его словам, кроме биткойна, есть и другие криптовалюты, которые решают ряд проблем.

За криптовалютой есть будущее. Украина может быть одной из первых, кто отработает законодательную базу,

– отметил Каплоушенко.

Уже вскоре в Украине физические и юридические лица смогут легально работать с криптовалютой.

Напомним! Уже в первом чтении приняли проект закона о виртуальных активах. Также планируют внести правки в налоговое законодательство.

"Все зависит от настроений министерства и тех регуляторов, которые непосредственно будут принимать в этом участие", – добавил эксперт.

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