Будущее за криптовалютой: Украина может первой отработать законодательную базу
Виртуальная валюта биткоин дорожает все быстрее. Криптовалюту, которую на старте покупали всего за 10 долларов, сейчас можно продать в 5 тысяч раз дороже.
Источник:24 канал
Смысл не в биткойне, а в технологии блокчейна, на которой работает криптовалюта. Об этом сообщил директор криптовалютной биржи KUNA Семен Каплоушенко.
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За криптовалютой – будущее
По его словам, кроме биткойна, есть и другие криптовалюты, которые решают ряд проблем.
За криптовалютой есть будущее. Украина может быть одной из первых, кто отработает законодательную базу,
– отметил Каплоушенко.
Уже вскоре в Украине физические и юридические лица смогут легально работать с криптовалютой.
"Все зависит от настроений министерства и тех регуляторов, которые непосредственно будут принимать в этом участие", – добавил эксперт.
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