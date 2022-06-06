Украина может отказаться от импорта газа: глава ГТС рассказал, как этого добиться

По словам главы ГТС, Украина может отказаться от импорта газа. Это возможно, если развить в стране добычу и производство биогаза.

Сергей Макогон заявил, что у Украины есть значительный потенциал для производства биогаза. Свои подсчеты глава ГТС опубликовал 5 июня.

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Украина может производить биогаз

Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза – до 8 млрд м3 биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет. Но 0,5 млрд м3 биогаза через 2 года вполне реально. Украина имеет реальную возможность путем развития собственной добычи газа и производства биогаза полностью отказаться от импорта газа,

– говорится в сообщении.

Сергей Макогон в пример приводит Данию. В стране уже 27% газа в сетях – биометан, то есть биогаз, доведенный до качества метана. Последние 5 – 6 месяцев к тому же наблюдается стабильный рост. Дания рассчитывает иметь стопроцентную зеленую газовую систему в 2030-2035 годах.

Почти 9 миллионов украинцев автоматически изменили газопоставщика

С 1 июня 8,8 миллиона украинских домохозяйств потеряли поставки газа . Все потому, что некоторые поставщики больше не могут выполнять свою работу.

Украинцев, потерявших газопоставщика, перевели в Нафтогаз. Так происходит всегда и автоматически. Дальше каждый имел возможность выбрать себе другую компанию.

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