Украина сможет обойтись без МВФ уже через год, но есть условия, – Геращенко
Антон Геращенко заявил, что Украина уже через год не будет нуждаться в кредитах МВФ, если не вмешиваться в работу налоговой и таможни. По его словам, нужно заставить всех платить налоги.
Источник:фейсбук Антона Геращенко
Заместитель главы МВД отметил, что нужно один раз установить прозрачные и справедливые условия для уплаты налогов и обеспечить, чтобы налоговая служба взимала их с всех без исключения.
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Государство, в котором одни граждане платят налоги, а другие безнаказанно уклоняются от них, – обречено на жалкое существование,
– сказал страж порядка.
Он также отметил, что в таком государстве никогда не будет денег на:
- справедливое социальное страхование;
- достаточное финансирование обороны и безопасности;
- создание условий для развития транспортной инфраструктуры;
- стимулирование бизнеса.
Антон Геращенко добавил, что учителя, врачи, военные, полицейские, госслужащие и пенсионеры в таком государстве будут обречены жить на грани бедности, в то время, как купаются в роскоши, те, кто безнаказанно не платит налоги.
Украине не нужны кредиты МВФ
Заместитель Авакова добавил, что при условии полного отсутствия незаконных вмешательств в работу и препятствий в налоговой и таможне собирать налоги и таможенные платежи, уже через год нам вообще будут не нужны никакие кредиты МВФ и внешние заимствования.
И нам в Украине надо один раз установить прозрачные и справедливые условия для уплаты налогов и обеспечить, чтобы налоговая служба взимала их со всех без исключения! Чтобы никто не мог "порешать" или безнаказанно уклониться от их уплаты, оставив учителей, медиков, военных и полицейских без достойной оплаты их труда,
– подытожил Антон Геращенко.
К слову Сиделки, репетиторы, мастера по ремонту: кого хотят заставить платить новый налог
Сотрудничество Украины с МВФ: кратко
- МВФ в июне 2020 года утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины. Наше государство должно получить около 5 миллиардов долларов.
- Более 2 миллиардов кредита Украина получила сразу.
- По соглашению еще в прошлом году должны были состояться 3 пересмотра программы и 2 транша, каждый на сумму 700 миллионов долларов. Этого не произошло.
- В конце 2020 года миссия МВФ возобновила свою работу в Украине, но в феврале 2021 года стало известно, что прогресса не достигли и программа на паузе пока Украина не выполнит условия.
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