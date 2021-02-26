Антон Геращенко заявил, что Украина уже через год не будет нуждаться в кредитах МВФ, если не вмешиваться в работу налоговой и таможни. По его словам, нужно заставить всех платить налоги.

Заместитель главы МВД отметил, что нужно один раз установить прозрачные и справедливые условия для уплаты налогов и обеспечить, чтобы налоговая служба взимала их с всех без исключения.

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Государство, в котором одни граждане платят налоги, а другие безнаказанно уклоняются от них, – обречено на жалкое существование,

– сказал страж порядка.

Он также отметил, что в таком государстве никогда не будет денег на:

справедливое социальное страхование;

достаточное финансирование обороны и безопасности;

создание условий для развития транспортной инфраструктуры;

стимулирование бизнеса.

Антон Геращенко добавил, что учителя, врачи, военные, полицейские, госслужащие и пенсионеры в таком государстве будут обречены жить на грани бедности, в то время, как купаются в роскоши, те, кто безнаказанно не платит налоги.

Украине не нужны кредиты МВФ

Заместитель Авакова добавил, что при условии полного отсутствия незаконных вмешательств в работу и препятствий в налоговой и таможне собирать налоги и таможенные платежи, уже через год нам вообще будут не нужны никакие кредиты МВФ и внешние заимствования.

И нам в Украине надо один раз установить прозрачные и справедливые условия для уплаты налогов и обеспечить, чтобы налоговая служба взимала их со всех без исключения! Чтобы никто не мог "порешать" или безнаказанно уклониться от их уплаты, оставив учителей, медиков, военных и полицейских без достойной оплаты их труда,

– подытожил Антон Геращенко.

К слову Сиделки, репетиторы, мастера по ремонту: кого хотят заставить платить новый налог

Сотрудничество Украины с МВФ: кратко